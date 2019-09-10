Мороз выиграла регату в дисциплине «Формула кайт» в Китае, Калинина — вторая

В Китае завершился второй этап Кубка мира по кайтбордингу в дисциплине «Формула кайт». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 15 стран. Они приехали на северо-восточное побережье Китая, в город Вэйфан, чтобы сразиться за победу на очередном этапе Мировой серии KiteFoil.



В заключительный день регаты Елена Калинина в жесточайшей борьбе с американкой Кристин О’Брайан вырвала серебряную медаль. Как и на предыдущем этапе, первой в Вэйфане пришла другая американка Даниэла Мороз и сделала серьезную заявку на победу в абсолютном зачете Кубка мира.

«Последний день получился очень непростым. Кристин О’Брайан шла очень близко ко мне. Она была очень хороша в заключительных гонках, и я думала, что она обгонит меня. Я до последнего не была уверена в своем успехе, но это гонки, здесь возможно все. Я рада, что смогла показать такой хороший результат. Было невероятно сложно и интересно гоняться в таком сильном флоте. Спасибо всем за эту потрясающую неделю!» — заявила Калинина.



Третий этап Кубка мира также пройдёт в Китае. С 12 по 17 сентября спортсмены будут гоняться в Пинтане.