Легкоатлет Худяков сможет выступить на ЧМ, несмотря на невыполненный норматив

Российский легкоатлет Алексей Худяков получил допуск на чемпионат мира, который пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Спортсмен не выполнил норматив (65,00 м), однако попал в число участников соревнований по рейтингу, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
В нынешнем сезоне лучшим результатом Алексея является 64,96 м. В рейтинге мирового сезона он занимает 27-ю строчку. Худяков в феврале 2019 года получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Российский копьеметатель Владислав Панасенков, также получивший допуск на чемпионат мира, отказался от участия в этих соревнованиях по состоянию здоровья.
Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.
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