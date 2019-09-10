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Легкоатлет Худяков сможет выступить на ЧМ, несмотря на невыполненный норматив

Легкоатлет Худяков сможет выступить на ЧМ, несмотря на невыполненный норматив
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Алексей Худяков получил допуск на чемпионат мира, который пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Спортсмен не выполнил норматив (65,00 м), однако попал в число участников соревнований по рейтингу, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Алексея является 64,96 м. В рейтинге мирового сезона он занимает 27-ю строчку. Худяков в феврале 2019 года получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Российский копьеметатель Владислав Панасенков, также получивший допуск на чемпионат мира, отказался от участия в этих соревнованиях по состоянию здоровья.

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

IAAF предоставила нейтральный статус ещё 11 российским легкоатлетам
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