Чичерова – об отказе IAAF в нейтральном статусе: была готова к любому исходу

Российская легкоатлетка Анна Чичерова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказать ей в предоставлении нейтрального статуса.



«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль, не лучшая новость, но я была готова к любому исходу. Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», — цитирует Чичерову ТАСС.



Напомним, Анна отбыла четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Чичерова является олимпийской чемпионкой Лондона—2012 в прыжках в высоту.

Всего IAAF отказала в предоставлении нейтрального статуса 18 российским легкоатлетам.