Чичерова – об отказе IAAF в нейтральном статусе: была готова к любому исходу
Российская легкоатлетка Анна Чичерова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказать ей в предоставлении нейтрального статуса.
«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль, не лучшая новость, но я была готова к любому исходу. Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», — цитирует Чичерову ТАСС.
Напомним, Анна отбыла четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Чичерова является олимпийской чемпионкой Лондона—2012 в прыжках в высоту.
Всего IAAF отказала в предоставлении нейтрального статуса 18 российским легкоатлетам.
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