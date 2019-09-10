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Чичерова – об отказе IAAF в нейтральном статусе: была готова к любому исходу

Чичерова – об отказе IAAF в нейтральном статусе: была готова к любому исходу
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Анна Чичерова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказать ей в предоставлении нейтрального статуса.

«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль, не лучшая новость, но я была готова к любому исходу. Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», — цитирует Чичерову ТАСС.

Напомним, Анна отбыла четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Чичерова является олимпийской чемпионкой Лондона—2012 в прыжках в высоту.

Всего IAAF отказала в предоставлении нейтрального статуса 18 российским легкоатлетам.

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