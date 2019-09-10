Галлямов: с Мишиной не хотим казаться копией другой пары, надо быть самими собой
Чемпион мира среди юниоров в парном катании Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, какие дуэты им нравятся.
«Нравятся Савченко и Массо. Как партнёр исполнял поддержки и подкрутку — это было очень мастерски. Также нравятся Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Их подача, манера, исполнение элементов, характер.
При этом мы не Савченко или Морган. Мы – Мишина и Галлямов. Не хотим показаться копией той или иной пары. А у юниоров такое часто бывает.
На первом этапе Гран-при видно, как пары пытаются казаться взрослее. Это смотрится не очень. Нужно кататься и показывать себя такими, какие вы есть. Надо быть самими собой», – цитирует Галлямова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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