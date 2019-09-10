Шубенков — второй в беге на 110 метров с барьерами в матче сборных Европы и США
Россиянин Сергей Шубенков с результатом 13,39 секунды стал вторым в беге на 100 метров с барьерами в матчевой встрече сборных Европы и США. Легкоатлетические соревнования проходят в эти дни в Минске.
Победу одержал испанец Орландо Ортега (13,21), третьим финишировал представитель США Фредди Криттенден (13,43).
Напомним, что в матчевой встрече в каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре от Европы и от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, — семь очков, далее — на одно очко меньше.
На данный момент сборная Европы набрала 352 очка, команда США — 325. Сегодня, 10 сентября, в соревнованиях выступит ещё одна представительница России — Мария Ласицкене (прыжки в высоту).
Сборная Европы лидирует после 1-го дня матча с командой США по лёгкой атлетике
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