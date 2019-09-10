Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту в матче сборных Европы и США

Россиянка Мария Ласицкене показала третий результат в соревнованиях по прыжкам в высоту в матчевой встрече сборных Европы и США. Легкоатлетические соревнования проходят в Минске (Беларусь).

26-летняя спортсменка взяла высоту 1,98 м. Ласицкене принесла сборной Европы шесть очков. Победу одержала украинка Юлия Левченко (2,02), второе место заняла её соотечественница Ирина Геращенко (1,98), которая опередила Ласицкене по дополнительным показателям.

На текущий момент в активе сборной Европы 627,5 очка, у команды США — 524,5.

Ранее Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе «Бриллиантовой лиги». В нынешнем сезоне россиянка выиграла все шесть этапов турнира, в которых принимала участие.