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Губерниев: всегда интересовался бодибилдингом, выжимал 120 кг

Губерниев: всегда интересовался бодибилдингом, выжимал 120 кг
Другие / Прочие виды спорта 0

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об увлечении бодибилдингом. Журналист отметил, что изучил много разных методик, и назвал идеального, на его взгляд, атлета.

«Я всегда интересовался бодибилдингом. После гребли качался в сходненских залах, выжимал 120 килограммов и приседал на раз 157,5! Прочитал уйму книг, всё знаю о методиках Арнольда, Оливы, Хейни, Платца, Ятса, Ферриньо, Коломбо, Леврона и так далее. Но всегда тяготел к форме Фрэнка Зейна, неоднократного «мистера Олимпия», который не блистал объёмами, но пропорции его были безукоризненны. Тело в дело! Так что мои руки и ноги хороши! Красавчик и репа Андрей Шокин тому свидетель», — написал комментатор.

Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».

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