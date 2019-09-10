Губерниев: всегда интересовался бодибилдингом, выжимал 120 кг

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об увлечении бодибилдингом. Журналист отметил, что изучил много разных методик, и назвал идеального, на его взгляд, атлета.



«Я всегда интересовался бодибилдингом. После гребли качался в сходненских залах, выжимал 120 килограммов и приседал на раз 157,5! Прочитал уйму книг, всё знаю о методиках Арнольда, Оливы, Хейни, Платца, Ятса, Ферриньо, Коломбо, Леврона и так далее. Но всегда тяготел к форме Фрэнка Зейна, неоднократного «мистера Олимпия», который не блистал объёмами, но пропорции его были безукоризненны. Тело в дело! Так что мои руки и ноги хороши! Красавчик и репа Андрей Шокин тому свидетель», — написал комментатор.

Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».