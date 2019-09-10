Губерниев: всегда интересовался бодибилдингом, выжимал 120 кг
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об увлечении бодибилдингом. Журналист отметил, что изучил много разных методик, и назвал идеального, на его взгляд, атлета.
«Я всегда интересовался бодибилдингом. После гребли качался в сходненских залах, выжимал 120 килограммов и приседал на раз 157,5! Прочитал уйму книг, всё знаю о методиках Арнольда, Оливы, Хейни, Платца, Ятса, Ферриньо, Коломбо, Леврона и так далее. Но всегда тяготел к форме Фрэнка Зейна, неоднократного «мистера Олимпия», который не блистал объёмами, но пропорции его были безукоризненны. Тело в дело! Так что мои руки и ноги хороши! Красавчик и репа Андрей Шокин тому свидетель», — написал комментатор.
Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».
Легенда бодибилдинга и друг Шварценеггера Коломбо погиб из-за несчастного случая
- 10 сентября 2019
-
22:41
-
21:56
-
20:54
-
19:47
-
19:36
-
18:38
-
17:30
-
17:24
-
16:48
-
16:43
-
16:07
-
16:03
-
15:05
-
14:56
-
14:26
-
13:31
-
13:14
-
12:49
-
12:26
-
11:32
-
10:55
-
09:34
-
00:30
- 9 сентября 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:00
-
22:27
-
21:37
-
21:12
-
20:43
-
20:30
-
19:51
-
19:28
-
18:59
-
18:32
Партнерский контент