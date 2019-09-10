Ласицкене: теперь точно знаю, что это «Маша, Маша, эге-гей» не пройдёт

Россиянка Мария Ласицкене разочарована результатом в соревнованиях по прыжкам в высоту в матчевой встрече сборных Европы и США. Спортсменка заняла третье место.

«Очень много внимания, очень много вот этого „Маша, Маша, и-и-и-и, е-е-е-е“. Как бы я не отворачивалась и не закрывала глаза, в тебя впрыскивается лишняя уверенность. На протяжении двух вечеров говорила себе: „Маша, ты никто в этом мире, забудь, даже не думай“.

Сегодня это должно было произойти. Да и на самом деле не случилось же ничего плохого. Я прыгнула на 1,98 с третьей попытки, собралась, хоть немножко показала характер. Старание было. Естественно, этого недостаточно, я себя не оправдываю, и злость определённая появилась. Теперь уже точно знаю, что я никто, надо работать дальше, и вот это «Маша, Маша, эге-гей» не пройдёт", — цитирует Ласицкене «Р-Спорт».

Легкоатлетические соревнования проходят в Минске (Беларусь).