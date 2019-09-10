Российские легкоатлеты помогли команде Европы обыграть США в матчевой встрече

Команда Европы, за которую выступали шестеро россиян, одержала победу в легкоатлетической матчевой встрече с США. Соревнования проходили в Минске. Европейские спортсмены набрали 724,5 очка, представители команды США — 601,5.
Россияне выступали за команду Европы в нейтральном статусе. Мария Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту, не сумев одержать победу в соревнованиях впервые с января, Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 метров с барьерами. Анжелика Сидорова первенствовала в прыжках с шестом. Илья Иванюк стал вторым в прыжках в высоту. Денис Лукьянов занял шестое место в метании молота. Полина Миллер была седьмой в беге на 400 метров.
В каждом виде программы выступали по восемь атлетов (по четыре от Европы и от США), победитель приносил своей сборной девять очков, спортсмены, занявшие второе место, — семь очков, далее — на одно очко меньше.
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