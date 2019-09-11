ФИДЕ увеличит число участников Кубка мира по шахматам в 2021 году

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение увеличить число участников Кубка мира в 2021 году со 128 до 206 человек, сообщает пресс-служба организации.



Количество кругов возросло с семи до восьми, соревнования будут проходить по олимпийской системе. В первом раунде Кубка мира примут участие 156 шахматистов, 78 победителей выйдут во второй этап, в котором выступление на турнире начнут шахматисты из топ-50 сеяных. В третьем круге останется только 64 гроссмейстера. В четвёртом — 32, и так далее.

По текущим правилам в Кубке мира играют 128 шахматистов, турнир проходит в семь кругов.

Напомним, Кубок мира 2019 года проходит в Ханты-Мансийске и завершится 4 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Финалисты попадут на турнир претендентов 2020 года.