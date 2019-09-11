Шубенков: IAAF в любом случае не допустит спортсменов, которых не хочет видеть
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прокомментировал ситуацию с восстановлением в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Всё уже сказано и сделано. Сейчас ВФЛА готовит финальный отчёт. Очередной финальный отчёт. Надеемся. Я склонен считать, что до конца года всё закончится.
Согласен с тем, что если ВФЛА и восстановят, то лишь условно. Федерации же разделили на благонадёжные и не очень. Наша попадает в неблагонадёжные, потому, я думаю, будут сохраняться условия по пулу тестирования, индивидуальным допускам. IAAF Россию может допустить, но всё равно тех спортсменов, которых они не хотят видеть, не допустят», — цитирует Шубенкова «Р-Спорт».
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