Отец Кулижникова раскритиковал решение GQ назвать Овечкина спортсменом года

Александр Кулижников, отец российского конькобежца Павла Кулижникова, считает, что итоги вручения награды «Спортсмен года» от журнала GQ были предсказуемы. По его мнению, во внимание организаторов брались не заслуги спортсмена, а его популярность.



«С самого начала голосования было понятно, что победит не тот, у кого больше реальных достижений в спорте в текущем году, а тот, у кого больше медийности, поэтому результат предсказуем», — написал Александр у себя в «Фейсбуке».

Напомним, Павел Кулижников является трёхкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и трёхкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

На чемпионате мира по конькобежному спорту—2019, проходившему в Херенвене (Нидерланды), он завоевал золотую медаль в спринтерском многоборье, став пятым конькобежцем в истории, которому удалось трижды победить на первенстве планеты по спринтерскому многоборью.