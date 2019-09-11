13-летняя Валиева выполнила два четверных тулупа на тренировке
Российская фигуристка Камила Валиева чисто выполнила два четверных тулупа в тренировочном прокате произвольной программы на официальной вечерней тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
Валиева выполнила следующие прыжки: каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов, два четверных тулупа (один из них в каскаде с двойным тулупом). Все вышеперечисленные элементы были выполнены чисто.
13-летняя спортсменка исполняла произвольную программу под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.
Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.
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