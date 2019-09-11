Проклова: Загитовой не ставят четверной? У каждого свои возможности

Бывшая российская фигуристка Анастасия Проклова прокомментировала тот факт, что чемпионка мира Алина Загитова не тренирует четверные прыжки, в отличие от многих других фигуристок.



«Сейчас маленькие девочки, которые ещё даже до юниоров не докатались, уже прыгают четверные и самые сложные каскады. Наверное, через пару лет прыжки в четыре оборота будут чем-то обычным. Когда Саша Трусова впервые сделала четверной, все думали: «Вау! Девочка прыгнула!» Сейчас мы уже даже всех не знаем, кто делает такие прыжки. Уже никто так этим не восхищается.



Я не считаю, что у Трусовой есть только техника. В этом году у неё очень интересные программы. Просто прыжки – это её основное оружие, но не могу сказать, что она некомпонентная девочка. Конечно, совершенству нет предела – ей есть куда расти в артистизме, есть над чем работать.



Катать такие программы, как у Саши, стоит огромного труда, это колоссальная работа.



Страдает ли от исполнения четверных здоровье? Наверняка. Но большой спорт не может быть для здоровья. Изучение четверных проводит к микротравмам, травмам, но я не считаю, что это прям гробит и убивает.



Как бороться с девочками, у которых в арсенале есть четверные? Выходить и уверенно делать свою работу. Классно делать вращения, переходы. Усложнять программу, насколько это возможно, и, естественно, учить более сложные прыжки, не стоять на месте.



Не думаю, что Этери Георгиевна сливает Загитову. То, что ей не ставят четверной прыжок, зависит не от того, что её сливают, а от возможностей спортсмена», — цитирует Проклову Sports.ru.

13-летняя Валиева выполнила два четверных тулупа на тренировке