26-летнего чемпиона России по сноуборду пятый день ищет полиция

Уральская полиция на протяжении пяти дней занимается поисками 26-летнего Андрея Палькина — бывшего чемпиона России по сноуборду. Об этом сообщает издание 74ru.

Сообщается, что Палькин перестал выходить на связь ещё четвёртого сентября. Начиная с седьмого числа к поискам спортсмена присоединилась полиция.



«4 сентября я пришла с работы, дома его уже не было. Вечером я позвонила, он где-то шёл у дороги, потому что слышно было машины. А где и в какую сторону, он не сказал. Я сколько допытывалась, он так и не сказал. Дозвонилась до него, поговорила две минуты, и он отключился. Больше ни я, ни его друзья дозвониться до него не могут.

Он не говорил, куда собирался. С утра он ушёл на работу, в полдень пришёл домой, принёс все инструменты и рабочую одежду. На следующий день нужно было на другой объект выходить. И вечером он пропал», — заявила мать Палькина.