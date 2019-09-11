26-летнего чемпиона России по сноуборду пятый день ищет полиция

Уральская полиция на протяжении пяти дней занимается поисками 26-летнего Андрея Палькина — бывшего чемпиона России по сноуборду. Об этом сообщает издание 74ru.
Сообщается, что Палькин перестал выходить на связь ещё четвёртого сентября. Начиная с седьмого числа к поискам спортсмена присоединилась полиция.
«4 сентября я пришла с работы, дома его уже не было. Вечером я позвонила, он где-то шёл у дороги, потому что слышно было машины. А где и в какую сторону, он не сказал. Я сколько допытывалась, он так и не сказал. Дозвонилась до него, поговорила две минуты, и он отключился. Больше ни я, ни его друзья дозвониться до него не могут.
Он не говорил, куда собирался. С утра он ушёл на работу, в полдень пришёл домой, принёс все инструменты и рабочую одежду. На следующий день нужно было на другой объект выходить. И вечером он пропал», — заявила мать Палькина.
- 11 сентября 2019
-
15:29
-
14:44
-
14:22
-
13:35
-
13:17
-
12:59
-
12:04
-
11:00
-
10:43
-
10:02
-
00:24
- 10 сентября 2019
-
23:26
-
23:06
-
22:59
-
22:41
-
21:56
-
20:54
-
19:47
-
19:36
-
18:38
-
17:30
-
17:24
-
16:48
-
16:43
-
16:07
-
16:03
-
15:05
-
14:56
-
14:26
-
13:31
-
13:14
-
12:49
-
12:26
-
11:32
-
10:55