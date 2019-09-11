О. Васильев: Трусова и Щербакова на прокатах показали технический космос

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев считает Александру Трусову и Анну Щербакову главными претендентками на золото чемпионата России в Красноярске.



«То, что показали на этих прокатах Трусова и Щербакова, — это технический космос, они прорвались так далеко, что вряд ли кто-то из наших или зарубежных соперниц в ближайшее время сможет к ним приблизиться. Да, в США есть юная фигуристка Алиса Лью, но по катанию она всё же несколько уступает нашим девочках, хотя в её арсенале есть четверной лутц и тройной аксель.



Если Трусова и Щербакова будут делать всё, что наметили, то они недосягаемы. В Красноярске в женском одиночном катании вакантным будет только третье место, за которое будут биться Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и, возможно, Косторная. Но в арсенале Алёны пока нет четверных прыжков или тройного акселя, нет такого имени, как у её соперниц.



Так что борьба на этом чемпионате России будет очень интересной, но очень жёсткой», – цитирует Васильева ТАСС.