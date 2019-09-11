Загитова побывала в полиции. С дружеским визитом

Российская фигуристка Алина Загитова посетила Управление внутренних дел по юго-западному автономному округу Москвы с дружеским визитом.
«Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, воспитанница Центра спорта и образования «Самбо-70» Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте», – сообщается в пресс-службе УВД.
Фото доступно в «инстаграме» УВД по ЮЗАО г. Москвы.
Напомним, 17-летняя Загитова является первой российской фигуристкой, которой удалось завоевать все возможные титулы в мировом фигурном катании. В октябре уроженка Ижевска начнёт новый сезон на коммерческих соревнованиях в Японии.
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