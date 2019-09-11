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Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован на 4 года за допинг
Другие / Велоспорт 0

Российские велогонщик Иван Селедков дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе Селедкова найдено запрещённое вещество метенолон. Напомним, в 2018 году 36-летний спортсмен стал чемпионом России по маунтинбайку.

Срок дисквалификации Ивана отсчитывается с 12 июня 2019 года. Все результаты спортсмена, продемонстрированные с этого момента, будут аннулированы.

В конце августа известный российский ходок Сергей Бакулин был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за применение допинга.

Источник: РУСАДА

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