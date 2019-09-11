Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован на 4 года за допинг
Российские велогонщик Иван Селедков дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В допинг-пробе Селедкова найдено запрещённое вещество метенолон. Напомним, в 2018 году 36-летний спортсмен стал чемпионом России по маунтинбайку.
Срок дисквалификации Ивана отсчитывается с 12 июня 2019 года. Все результаты спортсмена, продемонстрированные с этого момента, будут аннулированы.
В конце августа известный российский ходок Сергей Бакулин был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за применение допинга.
- 11 сентября 2019
-
17:05
-
16:49
-
16:21
-
16:02
-
15:29
-
14:44
-
14:22
-
13:35
-
13:17
-
12:59
-
12:04
-
11:00
-
10:43
-
10:02
-
00:24
- 10 сентября 2019
-
23:26
-
23:06
-
22:59
-
22:41
-
21:56
-
20:54
-
19:47
-
19:36
-
18:38
-
17:30
-
17:24
-
16:48
-
16:43
-
16:07
-
16:03
-
15:05
-
14:56
-
14:26
-
13:31
-
13:14
Партнерский контент