Карякин и Непомнящий вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий сумели пробиться во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.



Во второй соревновательный день Карякин белыми фигурами сыграл вничью с индонезийцем Сусанто Мегаранто. Этого результата хватило для продолжения участия в турнире. Непомнящий белыми фигурами победил монгольского шахматиста Сугара Ган-Эрдене.



Помимо двух россиян, во второй раунд вышли: Дин Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).



Напомним, в турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд Кубка мира составляет $ 1,6 млн из которых $ 110 тыс. достанется чемпиону. Соревнования завершатся 4 октября.