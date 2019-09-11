Карякин и Непомнящий вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам
Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий сумели пробиться во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.
Во второй соревновательный день Карякин белыми фигурами сыграл вничью с индонезийцем Сусанто Мегаранто. Этого результата хватило для продолжения участия в турнире. Непомнящий белыми фигурами победил монгольского шахматиста Сугара Ган-Эрдене.
Помимо двух россиян, во второй раунд вышли: Дин Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).
Напомним, в турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд Кубка мира составляет $ 1,6 млн из которых $ 110 тыс. достанется чемпиону. Соревнования завершатся 4 октября.
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