Россия, Чили и Сальвадор претендуют на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

Федерации футбола России, Чили и Сальвадора в установленный срок подали заявки на проведение чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В ближайшее время ФИФА рассмотрит и оценит заявки. Окончательное решение о месте проведения турнира, как ожидается, будет принято советом ФИФА на его следующем заседании, которое состоится в Шанхае (Китай) 23 и 24 октября.
Чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
О том, что Российский футбольный союз подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, было объявлено в конце июня. Сборная России является двукратным чемпионом мира, но ранее ни разу не принимала мировое первенство.
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