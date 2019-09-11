Чемпион Игр в Сочи из Беларуси будет консультировать акробатов из Казахстана
Обладатель золотой медали зимних Олимпийских игр 2014 года во фристайле, в дисциплине «лыжная акробатика», белорус Антон Кушнир завершил карьеру и в предстоящем сезоне станет тренером-консультантом сборной Казахстана, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.
Как отметили в Белорусской федерации фристайла, контракт атлета с национальной командой истёк 31 августа, после чего он подтвердил своё намерение помочь летающим лыжникам из Казахстана.
34-летний Кушнир — заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийский чемпион 2014 года, обладатель Кубка мира сезона — 2009/10, серебряный призёр общего зачёта Кубка мира — 2007/08, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года.
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