Грищук, Свидлер и Дубов вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

Завершились все вторые партии первого раунда Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Александр Грищук белыми обыграл литовца Паулюса Пултиневичюса, Даниил Дубов сыграл вничью с перуанцем Эмилио Кордовой. Оба россиянина вышли во второй раунд.

Также успешно преодолели первый круг россияне Кирилл Алексеенко, Эрнесто Инаркиев, Антон Демченко, Александр Рахманов, Никита Витюгов, Евгений Наер, Даниил Юффа, Дмитрий Яковенко, Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий и Сергей Карякин.

На тай-брейке 12 сентября завершится первый раунд в парах с участием россиян Владимира Федосеева, Алексея Придорожного, Дмитрия Андрейкина, Санана Сюгирова и Максима Матлакова. Евгений Томашевский сыграет тай-брейк с соотечественником — Никитой Петровым, Алексей Сарана – с Александром Предке.

Завершили борьбу на Кубке мира россияне Григорий Опарин, Игорь Лысый, Максим Чигаев и Илья Ильюшенок.