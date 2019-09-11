Анохин: у Москвы высокие шансы принять ЧМ-2021 по пляжному футболу

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), председатель Комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин считает, что у Москвы большие шансы на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. 11 сентября ФИФА сообщила, что Россия, Чили и Сальвадор официально включены в список претендентов на проведение мирового первенства.
«Прекрасно, что ФИФА занимается пляжным футболом и развивает его. Нам давно хотелось получить чемпионат мира в России, поэтому подали заявку на проведение турнира конкретно в Москве. У нас очень серьёзные позиции по этому вопросу.
ФИФА должна принять решение: проводить турнир в маленькой стране, где не будут заполнены трибуны и далеко не всем это будет интересно, или организовать чемпионат мира в большом городе, где есть традиции пляжного футбола, победные традиции, мы являемся двукратными чемпионами мира. Думаю, у нас высокие шансы", — приводит слова Анохина ТАСС.
Решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято на заседание совета ФИФА, которое состоится в Китае 23-24 октября.
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