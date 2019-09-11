Женщины впервые выступят на последнем этапе Red Bull Cliff Diving в Бильбао

Клифф-дайвинг возвращается в самый большой город Страны басков — Бильбао, где новый чемпион и чемпионка мировой серии Red Bull Cliff Diving получат честно завоёванные трофеи, причём женщины будут выступать на испанском этапе впервые.

Имена новых чемпионов стали известны на предпоследнем этапе сезона, в Боснии и Герцеговине. Британец Гэри Хант и австралийка Рианна Иффланд уже обеспечили себе победу в сезоне, но все равно попробуют удивить своими прыжками тысячи болельщиков, которые соберутся у Музея Гуггенхайма на реке Нервьон. И мужчинам, и женщинам по-прежнему есть за что бороться, ведь только лучшие прыгуны в воду автоматически пройдут в сезон 2020 года.



Четырёхкратная чемпионка мировой серии Иффланд в Бильбао сможет доказать, что ей по силам выиграть все этапы сезона. Будет бороться за победу на мосту Ла Сальве и британец Хант, не сумевший взять золото испанского этапа в двух предыдущих попытках.



Помимо Ханта в Бильбао будут выступать ещё четыре представителя Великобритании: бывший олимпиец Блэйк Олдридж, обладатель уайлд-кард Оуэн Уэймут и самый молодой дайвер в истории мировой серии Эйдан Хеслоп, также получивший от организаторов уайлд-кард, а у женщин за медали будет бороться Джессика Маколей.



26-летняя Маколей занимает в турнирной таблице вторую строчку, но в затылок ей дышат белоруска Яна Нестерова и канадка Лизанн Ришар, которых разделяет всего 10 очков.



У мужчин на второй строчке прочно обосновался мексиканец Джонатан Паредес, а третьим идёт американец Энди Джонс, который в 2016 году стал бронзовым призёром мировой серии, одержав в Дубае первую в карьере победу.



В соответствии с позициями в мировом рейтинге, при составлении которого учитываются как этапы мировой серии, так и Кубок мира FINA, и чемпионат мира, места в списке постоянных участников следующего сезона достанутся восьми спортсменам. Шанс получить автоматическую квалификацию есть у четырёх обладателей уайлд-кард, среди которых три женщины и один мужчина.



В этом сезоне соревнования в Стране басков запомнятся ещё и потому, что здесь завершит блистательную спортивную карьеру легендарный колумбиец Орландо Дуке.