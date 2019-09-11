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Аргентинские волейболисты получили дисквалификации за «жест Бузато»

Аргентинские волейболисты получили дисквалификации за «жест Бузато»
Другие / Волейбол 0

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала аргентинцев Факундо Конте, Федерико Перейру и Пабло Крера за нарушение дисциплинарного регламента, сообщает World of Volley.

11 августа после победы над сборной Китая (3:2) в олимпийской квалификации в Нимбо аргентинцы получили путёвку на Игры-2020 в Токио. На итоговой фотографии после победы несколько игроков сымитировали форму азиатских глаз, за что были обвинены в неуместном поведении и нетерпимом отношении к культуре других стран.

Перейра и Крер отстранены на три матча, Конте — на два, так как сразу извинился за свой жест через «Инстаграм». Игроки будут отбывать свои дисквалификации на стартовавшем накануне чемпионате Южной Америки. Кроме того, Федерация волейбола Аргентины должна заплатить штраф в 15 тысяч швейцарских франков ($15,1 тыс.).

Ранее за аналогичный жест на три матча был дисквалифицирован Сержио Бузато, который накануне стал исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России.

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