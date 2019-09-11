Выборы бывшего министра спорта Украины в члены Совета учредителей ВАДА оспорены

Турецкая делегация оспорила результаты выборов на пост члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
11 сентября на заседании Совета Европы в Страсбурге Жданов был выбран членом Совета учредителей ВАДА от этой европейской организации. Соперником украинца был министр молодёжи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.
«Турецкая сторона подала протест на результаты голосования. Согласно регламенту победителем может быть объявлен тот кандидат, который наберёт 50% голосов плюс 1 голос. Дело в том, что в голосовании принимали участие 49 человек. Два бюллетеня были признаны недействительными, за украинца проголосовали 24 человека, за турка — 23. Представители Турции считают, что Жданов недобрал до победы нужного количества голосов.
В итоге было принято решение отложить вопрос о новом члене Совета учредителей WADA до заседания комитета министров Совета Европы», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Заседание комитета министров Совета Европы пройдет в октябре.
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