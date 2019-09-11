Юношеская сборная России по мини-футболу не смогла выйти в полуфинал ЧЕ U19

Юношеская сборная России по мини-футболу не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы U19, который проходит в Риге. Это стало известно после того, как в заключительном матче группового этапа поляки обыграли команду Латвии со счётом 3:1.
Россияне в группе А одержали победу над сборной Латвии (5:1), а также уступили полякам (2:3) и португальцам (1:4). В итоге в полуфинал вышли сборные Португалии и Польши, занявшие первое и второе места соответственно. Россияне заняли третье место и завершили борьбу за медали.
В группе В с первого места в полуфинал вышла сборная Испании, со второго — команда Хорватии. Третьими стали украинцы, четвёртыми — голландцы.
В полуфинальных матчах сыграют португальцы и хорваты, испанцы и поляки. Полуфиналы пройдут 12 сентября, финальная встреча состоится 14 сентября.
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