Вербов: непопадание на Олимпиаду-2012 принесло мне больше пользы, чем медаль

Алексей Вербов, который в сезоне-2019/20 будет исполнять обязанности главного тренера казанского «Зенита» вместо взявшего паузу Владимира Алекно, признался, что непопадание на Олимпийские игры в Лондоне, где сборная России выиграла золото, положительно сказалось на его карьере.

«На эмоциях после ЧМ-2010 сказал, что вообще больше не хочу играть в сборной. Наверное, это была звёздная болезнь. Думал, что я один такой незаменимый. Ждал, что ко мне придут, позовут обратно. Но в следующем году на сборы меня уже не вызвали.

Сборная выиграла Мировую лигу со Степаняном и Соколовым, потом Кубок мира — с Соколовым и Обмочаевым. Какой смысл что-то менять? Обмочаев подходил под концепцию омоложения сборной, плюс Романыч хотел иметь в команде несколько по-хорошему сумасшедших парней, которые особо не задумываются о последствиях. Я смотрел пятый сет олимпийского финала с Бразилией и видел, что Алексей в такой ответственный момент стоит и пританцовывает в перерыве под музыку. Для меня, человека который много думает и анализирует на площадке, это была фантастика. Век живи — век учись. Помню, много тогда я для себя вынес из этого танца.

Думаю, непопадание на Олимпиаду-2012 принесло мне даже больше пользы, чем медаль. В голове что-то щёлкнуло. Я понял, что мир не крутится вокруг меня. Стал умнее и взрослее. Непопадание в Лондон стало мощным стимулом. После этого я провёл свои лучшие сезоны и игрой заслужил вызов в сборную. В конце концов Алекно мне всё-таки позвонил, но для того, чтобы позвать в «Зенит-Казань». А потом я попал в состав команды на Олимпиаду-2016», — приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».