У 23-кратного олимпийского чемпиона Фелпса родился третий сын
Супруга единственного в мире 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Майкла Фелпса Николь родила третьего сына.
«Приветствуем Маверика Николаса Фелпса, который появился на свет 9 сентября в 36 недель и 2 дня. Наш малыш весит 2,8 килограмма, его рост — 50 сантиметров. Он мгновенно похитил наши сердца и привёл меня в восторг от мысли, что я мамочка мальчиков. С нетерпением жду жизненного путешествия в окружении моих мужчин», — написала Николь Фелпс на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Николь Фелпс.
Новорождённый — третий сын Николь и Майкла Фелпсов. Супруги уже воспитывают двух мальчиков — Бумера (родился 5 мая 2016 года) и Бекетта (12 февраля 2018 года).
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