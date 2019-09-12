Михайлов: глупо говорить, что сборной России не важно занять 1-е место в группе

Один из лидеров сборной России по волейболу, олимпийский чемпион – 2012, диагональный Максим Михайлов рассказал о задачах на чемпионат Европы, который стартует 12 сентября.

«Команда хорошо провела подготовительный период и готова показывать свою лучшую игру на чемпионате Европы. Понятно, что свою работу всегда можно улучшать. Нам ещё предстоит прибавлять по ходу турнира, необходимо вкатиться в чемпионат. Тем более в ходе последнего сбора были только тренировки, не играли даже товарищеские матчи. А ни одно занятие не заменит официальную встречу, поэтому уже в первой игре необходимо проявить максимальную концентрацию и быстро поймать нужный ритм.

Глупо говорить, что нам не важно занять первое место в группе. Тем более сейчас турнир проходит в четырёх странах, и уже по ходу плей-офф придется совершать переезды из одного города в другой. А если мы займём первое место в группе, то сумеем дольше оставаться в Любляне и играть на площадке, к которой уже привыкнем. Но если придется поездить, то будем готовы и к этому. Так что оказаться ниже первого места в группе нежелательно, но не катастрофично», — приводят слова Михайлова «Известия».

Сборная России начнёт чемпионат Европы матчем в группе С против Турции. Встреча начнётся 12 сентября в 15:30 мск.