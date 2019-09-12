Орсер: Медведева стала чувственной девушкой

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, почему считает произвольную программу «Мемуары гейши» лучшей в карьере подопечной.

«Во-первых, Женя впервые работала с замечательной Ше-Линн Бурн. Она, как исключительный хореограф в мире фигурного катания, сумела внести новые тонкости в движения Евгении, освежить её стиль. Я уверен, что эта музыка, манера исполнения — именно то, что нужно Жене сейчас. Она ведь больше не маленькая девочка, которой 15 лет, а юная чувственная девушка. Мне кажется, в этой программе Евгения раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина.

Во-вторых, вы же знаете, как искренне она любит всё связанное с Японией. У неё огромное фанатское комьюнити в этой стране, да и сама Женя действительно понимает эту культуру, чувствует себя в ней. Она проделала прекрасную работу, после которой я могу назвать эту программу её лучшим выступлением.



Я хочу заметить, что эта программа целиком Женина идея. Обычно лучшие идеи именно те, что рождаются у самих фигуристов. Конечно, и я был знаком с музыкой из «Мемуаров гейши», поэтому подумал, что это прекрасный выбор. Признаюсь, очень доволен тем, что Женя пришла к этому сама, что нам вместе с Ше-Линн удалось реализовать это в плане хореографии.

Что касается дальнейших планов, возможных образов… Я не могу быть в этом уверен, и идей пока нет. Посмотрим. Нам нужно всегда сосредотачиваться на том, что имеем сейчас, вкладывать все силы в этот сезон и эти образы. Уже потом можем начинать думать о чём-то новом", — цитирует Орсера РИА «Новости».

Медведева является двукратным призёром Олимпийских игр 2018 года.