ВАДА оценивает влияние препаратов от астмы на производительность спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство заказало Ульмскому университету исследование влияния на спортсменов препаратов, которые они используют для лечения астмы. Об этом сообщает Sportschau.



Результаты исследования должны показать, влияют ли эти медикаменты на производительность спортсмена.



ВАДА готово заплатить за исследование более $ 300 тыс. Учёным из Ульмского университета помогают немецкие специалисты из Кёльна и Берлина.



В исследовании принимают участие 24 спортсмена. Они тренируются в двух состояниях: с препаратами для астмы и в момент эффекта плацебо. Спортсмены проходят функциональные тесты, также у них берут образцы мышечной ткани, анализы крови и мочи.



Как утверждает Sportschau, в непубличных разговорах многие спортсмены утверждают, что спрей от астмы помогает повысить работоспособность.