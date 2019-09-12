Орсер назвал фантастикой конкуренцию в российском женском катании

Канадец Брайан Орсер, являющийся тренером фигуристки Евгении Медведевой, оценил конкуренцию в женской сборной России.



«Да уж, просто фантастика. Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше. В фигурном катании появляются новые лица, и это очень важно для соревнований. Конкуренция — всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например Евгения и Елизавета Туктамышева, имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперёд для себя. Новое поколение девушек хочет быть номером один, их техника, прыжки впечатляют. И ведь именно так фигурное катание становится интереснее. Борьба набирает обороты, и нам в таких условиях необходимо становиться расчётливее, чтобы сохранять готовность быть на равных.

Женя понимает, кто сейчас составляет ей прямую конкуренцию. Естественно, что время от времени появляются и новые лица, новые звёзды. Нам же необходимо не сворачивать с собственного пути, следовать тому курсу, который мы выбрали. Времени и возможности оглядываться назад нет, нужно делать всё зависящее от нас. Российская среда фигурного катания отлично способствует этому, ведь она как ни в одной другой стране устанавливает жёсткий барьер для выхода на уровень чемпионата мира", — цитирует Орсера РИА «Новости».

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