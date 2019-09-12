Коулман: люди не понимают, как легко пропустить допинг-тест

Американский спринтер Кристиан Коулман прокомментировал решение Антидопингового агентства США снять с него обвинения в пропуске трёх допинг-тестов за 12 месяцев. После консультаций USADA со Всемирным антидопинговым агентством выяснилось, что три пропуска тестов спортсменом не укладываются в один год.

Несмотря на решение USADA не дисквалифицировать его, Кристиан остался недоволен ущербом, который был нанесён его репутации.

«Я могу позволить себе нанять адвоката, могу найти лучших защитников. Однако большинство людей много не зарабатывают. Если у тебя не очень известное имя, то USADA может на тебя наехать. Трудно назвать цену для того, что случилось со мной. И то, как это сказалось на моей репутации», — цитирует Коулмана Reuters.

По словам Коулмана, из-за разбирательства он не смог заработать $ 150 тыс. за участие в европейских соревнованиях.



«Люди не понимают, как легко пропустить допинг-тест. Иногда ты забываешь обновить приложение, но допинг или попытки уйти от теста здесь ни при чём. Многие не понимают, как работает система. Меня проверяют по 30-40 раз в год. Это безумное количество. Я человек. Иногда я забываю», — сказал спортсмен.