Щербакова: в Японию приехали с 26 кг багажа, а уехали со 150 кг

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как выступила на шоу в Японии.



«Прошлым летом я первый раз была в Японии. Фигурное катание там очень популярно, там все интересуются. Прямо на улицах узнавали.



Всем фигуристам там очень нравится. Япония – это отдельный мир, я очень хотела там побывать.



У меня теперь уже два кимоно есть, точнее, это юкаты – летний вариант. Там не просто кимоно, очень много ещё надевается на пояс: завязочки, полотенца, пластины пластмассовые – столько всего. Ты встаёшь, и минут десять вокруг тебя три человека бегают и обматывают тебя, поэтому самой точно не получится.



Подарили очень много подарков, после каждого шоу мы уходили с гигантскими пакетами, которые нам помогали дотащить. Очень приятно. Распечатывают фотографии, вырезают, делают очень большие открытки. Кто-то даже сделал целый альбом, где есть фотографии с семьёй, фото с короткой программы, произвольной. И всё так красиво.



Мы и так поздно приходили после шоу, и я ещё часа три подарки разбирала. Раскладывала, чтобы всё было видно, потом снимала – старалась выкладывать, чтобы каждый мог найти свой подарок. Потому что очень часто мне пишут: «Так рада, что до тебя дошёл подарок».



Мы всё рассчитали: приехали с тремя чемоданами по 12 килограммов, уехали с шестью по 25», — заявила Щербакова в эфире Первого канала.