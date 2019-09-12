12-летняя пловчиха выиграла чемпионат Китая и может выступить на Олимпиаде
12-летняя китаянка Ванг Чжайин на чемпионате Китая победила на дистанции 200 метров в плавании на спине с невероятным результатом 2.10,79. Такое время может позволить ей выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.
Для сравнения, лучший результат в 12-летнем возрасте на дистанции 200 метров на спине устанавливала американка Элизабет Бизель в 2005 году — 2:15.17. Лучший результат по этому возрасту в США среди мужчин — 2:10,01.
Федерация плавания Австралии, к примеру, не ведёт записей по результатам 12-летних спортсменов, однако среди 13-летних девушек лучший результат установила Кейли МакКаун в 2015 году — 2:12.04.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа следующего года.
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