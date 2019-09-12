Большунов: соперников я уважаю. Не уважаю только тех, кто нечестно борется
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своём отношении к соперничеству на лыжне и в жизни.
«Соперников я уважаю. Не уважаю только в те моменты, когда они нечестно борются. На трассе главный противник – ты сам. Если ты можешь победить себя, то сможешь и всех остальных.
Отличие лыжной трассы от обычной жизни в том, что на трассе нет друзей. На трассе идёт сражение – с самим собой и с другими, там ты рвёшь и мечешь. А в мирной жизни я кто? Мягкий простачок», — цитирует Большунова Sports.ru.
Напомним, 22-летний уроженец Брянской области является четырёхкратным призёром Олимпийских игр и обладателем золотой медали чемпионата мира в Соллефтео-2017 (россиянин выиграл гонку на 20 км классическим стилем).
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