Трёхкратный призёр Олимпийских игр лыжник Спицов женился

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, российский лыжник Денис Спицов женился. Его супругой стала Ксения Евлакова.



«Одна любовь на двоих, одна фамилия. 12.09.2019. Свадьба Спицовых», — написала Евлакова.

Фото молодожёнов доступно в «инстаграме» Ксении Евлаковой.



«Мы больше пяти лет встречаемся, любим друг друга. Как познакомились? Обыкновенно, начали общаться в сети „Вконтакте“. Хотя мы ведь тренировались у одного тренера и так получилось, что там не пересеклись не заметили друг друга. Потом я уехал в Тюмень в спорткласс и где-то спустя год наткнулся в интернете на страничку Ксюши. Написал, познакомились, начали общаться. А потом я как-то уезжал на очередной и сбор и написал ей, что люблю её.

Предложение сделал на Рождество. Всё очень удачно совпало. Это было чуть ли первое за много лет Рождество, когда я смог оказаться дома с семьёй и с Ксенией. Плюс как раз у нас было пять лет отношений. Вот только 7 января я прилетел домой после «Тур де Ски» и не смог найти кольцо для помолвки. Так что предложение сделал уже восьмого. Хотя 7-го числа мы пошли в отличный ресторан на 60 каком-то этаже. Но кольца не было, и предложение я сделал назавтра в обычном номере гостиницы", — цитирует Спицова «Тюменская арена».