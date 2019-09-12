Ан: в политику не собираюсь. Моё — это спорт

Российский шорт-трекист Виктор Ан рассказал о своём отношении к политике и рассказал, планирует ли выступать на Олимпийских играх в Пекине — 2022.
«Политика? Нет, туда я не собираюсь. Это не мое. А вот спорт — да. Что касается возможного выступления в Пекине, то на этот вопрос я пока ответить не могу. Смогу сказать после сезона, буду готовиться к Играм или нет.
Пока я просто рад снова тренироваться с командой. Давно всех не видел. Летом в Корее много работал, тренировался, нужно посмотреть сейчас мою готовность. Приехал в воскресенье в Россию и сразу в Коломну. Ощущения у меня в целом хорошие. Посмотрим как пойдет», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».
Напомним, на протяжении последних полутора лет Ан не выступал на официальных соревнованиях. В период с 13 по 15 сентября он выступит на Открытом кубке Союза конькобежцев России. Этот старт станет для российских шорт-трекистов контрольным.
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