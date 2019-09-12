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Большунов: девиз Путина? Хороший девиз, спортивный. Возьму на вооружение

Большунов: девиз Путина? Хороший девиз, спортивный. Возьму на вооружение
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своём отношении к девизу президента России Владимира Путина «Никого впереди».

«Говорите, у Путина есть девиз «Никого впереди»? Мне нравится. Хороший девиз. Очень лыжный. Беру на вооружение.

У меня такая позиция: каждый год делать хотя бы маленький шаг вперёд. Взял что-то в прошлом году, надо к этому что-то добавить в следующем. Кажется, что всё просто. Но ты поди попробуй сделать.

Деньги сейчас для меня в сторонке стоят. На данный момент результат – это главное.

Кто я – в порядке убывания качеств? Я – человек. Я – спортсмен. Я –… Третье – не могу сказать. Надо подумать. Но всё-таки человек должен быть на первом месте, и в любой ситуации надо оставаться человеком», — цитирует Большунова Sports.ru.

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