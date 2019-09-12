Объявлен состав женской сборной России по волейболу на Кубок мира
Тренерский штаб женской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира, который стартует в Японии 14 сентября, сообщает официальный сайт ВФВ.
Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Маргарита Курило.
Блокирующие: Ирина Королёва, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Юлия Бровкина.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.
Сборная России стартует матчем с командой Камеруна. Соревнования завершатся 29 сентября.
В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная Китая. Серебро завоевали сербки, бронза досталась американкам. Сборная России заняла четвёртое место.
Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу
- 12 сентября 2019
-
15:55
-
14:58
-
14:54
-
14:42
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
12:42
-
12:05
-
11:33
-
10:32
-
09:48
-
09:34
-
09:14
-
00:59
-
00:34
-
00:29
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:41
-
23:12
-
22:38
-
22:20
-
22:01
-
21:36
-
20:59
-
20:39
-
20:26
-
19:58
-
19:21
-
18:29
-
18:08
-
17:24
-
17:05
-
16:49
-
16:21
Партнерский контент