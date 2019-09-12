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Объявлен состав женской сборной России по волейболу на Кубок мира

Объявлен состав женской сборной России по волейболу на Кубок мира
Другие / Волейбол 0

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира, который стартует в Японии 14 сентября, сообщает официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Маргарита Курило.
Блокирующие: Ирина Королёва, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Юлия Бровкина.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Сборная России стартует матчем с командой Камеруна. Соревнования завершатся 29 сентября.

В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная Китая. Серебро завоевали сербки, бронза досталась американкам. Сборная России заняла четвёртое место.

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