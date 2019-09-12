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Ахантьева и Колесов выиграли короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров

Ахантьева и Колесов выиграли короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске стартовал четвёртый этап Гран-при среди юниоров. В соревнованиях пар по итогам короткой программы весь пьедестал был занят представителями России.

Победителями стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Набрав 67,62 балла, они почти на полбалла опередили другую российскую пару Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (67,12). Третье место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (63,04).

Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Челябинск

Пары. Короткая программа

1. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 67,62
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 67,12
3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 63,04
4. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов (Россия) – 60,26
5. Хан Ми Ро/Кум Чой Хан (КНДР) – 55,36
6. Брук Макинтош/Брендон Тосте (Канада) – 48,40
7. Анастасия Смирнова/Даниил Синица (США) – 45,69
8. Патриция Эндрю/Закари Дэйлман (Канада) – 43,45
9. Мотонг Лью/Тианзе Ванг (Китай) – 39,12.

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