Чемпионка альтернативных игр Фаткулина решила продать подарок президента
Серебряный призер Олимпиады в Сочи российская конькобежка Ольга Фаткулина решила продать машину, которую ей подарили за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
«Продаю. Команда Росиии 2018. Резина в подарок. Эксклюзив. Подарок президента. Мне жалко машину, стоит не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — написала спортсменка.
Фото доступно на странице Ольги Фаткулиной в «Инстаграме».
Напомним, ряд ведущих российских спортсменов не был допущен до участия в Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Южной Корее. Для них в России были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили машины. Одной из обладательниц BMW X5 стала Ольга Фаткулина.
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