Мамиашвили: Олимпиада начнётся для российских борцов с первым свистком ЧМ-2019

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что Олимпийские игры, которые пройдут следующим летом в Токио, для российских борцов начнутся уже с первым свистком чемпионата мира 2019 года.
«Наши мужские сборные по вольной и греко-римской борьбе традиционно готовы биться за пьедестал в каждой категории, но конкуренция будет жесточайшая, ведь каждая страна рассчитывает взять лицензии на Игры. Так что с первым свистком чемпионата мира для всех сборных, по сути, и начинается Олимпиада.
Нашим ребятам надо будет справляться и с этим дополнительным ажиотажем, но мы учитывали это, подготовка сборных шла, что называется, с запасом. Сейчас для нас во главе угла лицензии, и работа, проделанная сборными, даёт нам право рассчитывать на успех.
Прошлогодний успех на чемпионате мира в Будапеште — это уже история, хотя и дающая нашим спортсменам в Нур-Султане некоторый психологический задел», — передаёт слова Мамиашвили ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт с 14 по 22 сентября, первыми в борьбу вступят представители греко-римского стиля, затем обладателей олимпийских лицензий определят женщины, завершат программу турнира борцы вольного стиля. Для попадания на Игры-2020 спортсменам необходимо по итогам чемпионата оказаться в первой шестёрке в каждой из олимпийских весовых категорий.
- 12 сентября 2019
-
19:49
-
18:56
-
18:26
-
18:02
-
17:55
-
17:19
-
16:31
-
16:10
-
15:55
-
14:58
-
14:54
-
14:42
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
12:42
-
12:05
-
11:33
-
10:32
-
09:48
-
09:34
-
09:14
-
00:59
-
00:34
-
00:29
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:41
-
23:12
-
22:38
-
22:20
-
22:01
-
21:36
-
20:59
-
20:39
-
20:26