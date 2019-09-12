Мамиашвили: Олимпиада начнётся для российских борцов с первым свистком ЧМ-2019

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что Олимпийские игры, которые пройдут следующим летом в Токио, для российских борцов начнутся уже с первым свистком чемпионата мира 2019 года.

«Наши мужские сборные по вольной и греко-римской борьбе традиционно готовы биться за пьедестал в каждой категории, но конкуренция будет жесточайшая, ведь каждая страна рассчитывает взять лицензии на Игры. Так что с первым свистком чемпионата мира для всех сборных, по сути, и начинается Олимпиада.

Нашим ребятам надо будет справляться и с этим дополнительным ажиотажем, но мы учитывали это, подготовка сборных шла, что называется, с запасом. Сейчас для нас во главе угла лицензии, и работа, проделанная сборными, даёт нам право рассчитывать на успех.



Прошлогодний успех на чемпионате мира в Будапеште — это уже история, хотя и дающая нашим спортсменам в Нур-Султане некоторый психологический задел», — передаёт слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт с 14 по 22 сентября, первыми в борьбу вступят представители греко-римского стиля, затем обладателей олимпийских лицензий определят женщины, завершат программу турнира борцы вольного стиля. Для попадания на Игры-2020 спортсменам необходимо по итогам чемпионата оказаться в первой шестёрке в каждой из олимпийских весовых категорий.