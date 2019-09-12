Даниелян выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Российский фигурист Артур Даниелян показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске. Судьи оценили выступление спортсмена в 83,31 балла.
Второе и третье места после короткой программы также занимают представители России: Пётр Гуменник получил за выступление 74,15 балла, а Илья Яблоков — 73,73. На четвёртой строчке расположился канадец Алек Гинзбург (66,64).
Произвольную программу фигуристы представят в пятницу, 13 сентября.
Ранее в соревнованиях пар короткую программу выиграли россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.
Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при. Челябинск
Юноши. Короткая программа
1. Артур Даниелян (Россия) – 83,31
2. Пётр Гуменник (Россия) – 74,15
3. Илья Яблоков (Россия) — 73,73
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