Тарасова: Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что наставница олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе сейчас является лучшим тренером в мире и лучше других знает, как готовить свою подопечную.
«Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Сама фигуристка ранее сообщила, что её ближайшим стартом будет турнир Japan Open. Он пройдёт 5 октября в Сайтаме.
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