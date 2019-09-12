Тарасова: Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что наставница олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе сейчас является лучшим тренером в мире и лучше других знает, как готовить свою подопечную.



«Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Сама фигуристка ранее сообщила, что её ближайшим стартом будет турнир Japan Open. Он пройдёт 5 октября в Сайтаме.