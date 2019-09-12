Ан: вернувшись в Россию, понял, что в моей жизни всё складывается отлично

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан поделился впечатлениями от возвращения в Россию из Южной Кореи, а также рассказал о начале тренировочного процесса.
«Очень рад вернуться и приступить к тренировкам с командой. Я не выступал в течение долгого времени, так что за результатами на Открытом Кубке СКР не гонюсь. Главное – восполнить нехватку соревновательной практики и получить удовольствие. Изначально думал бежать только эстафету, но, посоветовавшись с тренерским штабом, решил заявиться и на 1000 м, чтобы оценить свои силы и исходя из этого построить дальнейшие планы.
Всё лето тренировался в Корее. Понимал, если буду недостаточно работать, то могут снова появиться боли в колене, и о попадании в сборную придётся забыть. Вернувшись в Россию, понял, что в моей жизни всё складывается отлично», — приводит слова Ана Олимпийский комитет России.
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