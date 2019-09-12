Южноафриканский спортсмен готовится установить рекорд заплыва в океане

Южноафриканский экстремал Кэмерон Беллами 13 сентября попытается совершить беспрецедентный заплыв на 150 километров между Карибскими островами Барбадос и Сент-Люсия.
Если 37-летний спортсмен справится, это будет самый продолжительный заплыв в океане.
Эта попытка, которая зависит от океанских течений и погоды, была спешно организована после того, как Беллами пришлось отказаться от запланированного 166-километрового заплыва от Кубы до архипелага Флорида-Кис. Власти США не дали разрешения на проход судна, которое должно сопровождать спортсмена.
«В прошлом году я совершил 41-часовой заплыв вокруг Барбадоса на 100 километров — четвёртое по протяжённости расстояние, которое было преодолено вплавь без посторонней помощи. Тогда я почувствовал, что смогу преодолеть большую дистанцию. Я усердно тренировался в течение последних шести месяцев.
Одна из самых сложных вещей — длительное пребывание в солёной воде, особенно для рта. Когда я плавал вокруг Барбадоса, это было самое болезненное, что я испытал, особенно в последние часы. Это была агония», — приводит слова Беллами Reuters.
По словам Кэмерона, чтобы хоть как-то защититься, он наносит на губы кокосовое масло и мёд. А чтобы избежать встречи с акулами, во время заплыва вокруг него будут находиться специальные щиты, излучающие отпугивающие импульсы.
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