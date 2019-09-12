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Россиянка Гунина лидирует на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково после двух туров

Россиянка Гунина лидирует на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково после двух туров
Другие / Шахматы 0

Сегодня, 12 сентября, в Сколково были сыграны партии 2 тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Валентина Гунина чёрными переиграла соотечественницу Александру Костенюк и вышла в лидеры соревнований.

В других партиях дня вничью сыграли Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Дронавалли Харика (Индия), Мари Себаг (Франция) — Хампи Конеру (Индия), Алина Кашлинская (Россия) — Екатерина Лагно (Россия), Александра Горячкина (Россия) — Элизабет Петц (Германия) и Пиа Крамлинг (Швеция) — Антуанета Стефанова (Болгария).

В третьем туре, который состоится в пятницу 13 сентября, встретятся: Стефанова — Цзюй Вэньцзюнь, Петц — Крамлинг, Гунина — Горячкина, Лагно — Костенюк, Конеру — Кашлинская и Харика — Себаг. Начало партий в 15:00 мск.

Призовой фонд турнира составляет € 80 тыс. Победительница этапа получает € 15 тыс. и 160 очков в общий зачет Гран-при.

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