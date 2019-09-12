Колумбиец Игита выиграл 18-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачёте

Колумбийский велогонщик Серхио Андрес Игита Гарсия, выступающий команду EF Education First, победил на 18-м этапе многодневной шоссейной гонки «Вуэльта». Он преодолел 178 километров за 4:33.09. Вторым с отставанием в 15 секунд финишировал словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma). Замкнул тройку лидеров испанец Алехандро Вальверде.
Лидером в общем зачёте остался Роглич. Россиянин Павел Кочетков в генеральной классификации поднялся на 82-е место.
Велошоссе. «Вуэльта». 18-й этап.
Мадрид Кольменар Вьехо — Бесерриль де ла Сьерра. 178,2 км
1. Серхио Игуита (Колумбия, EF Education First) – 4:33.09.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – + 0.15.
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – то же отставание…
64. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 18.24...
73. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 21.32…
88. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 21.32.
После 18 этапов
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – 71:16.54.
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – + 2.50.
3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – + 3.31…
82. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 2:50.23…
103. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 3:21.30…
140. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 4:07.16.
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