Колумбиец Игита выиграл 18-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачёте

Колумбийский велогонщик Серхио Андрес Игита Гарсия, выступающий команду EF Education First, победил на 18-м этапе многодневной шоссейной гонки «Вуэльта». Он преодолел 178 километров за 4:33.09. Вторым с отставанием в 15 секунд финишировал словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma). Замкнул тройку лидеров испанец Алехандро Вальверде.

Лидером в общем зачёте остался Роглич. Россиянин Павел Кочетков в генеральной классификации поднялся на 82-е место.

Велошоссе. «Вуэльта». 18-й этап.

Мадрид Кольменар Вьехо — Бесерриль де ла Сьерра. 178,2 км

1. Серхио Игуита (Колумбия, EF Education First) – 4:33.09.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – + 0.15.

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – то же отставание…

64. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 18.24...

73. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 21.32…

88. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 21.32.



После 18 этапов

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – 71:16.54.

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – + 2.50.

3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – + 3.31…

82. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 2:50.23…

103. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 3:21.30…

140. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 4:07.16.